Борис Поляков, 31 мая 2020, 14:23 — REGNUM За последние три десятилетия Филипповское поселение Киржачского района превратилось из владимирской окраины в заметную северо-восточную рекреационную зону московской агломерации. Наряду с тремя десятками исторических деревень и сел здесь 82 садовых товарищества и коттеджных поселка. В теплое время года, при численности «прописанного» населения около 2,5 тысячи, в поселение съезжаются более 100 тысяч «дачников» из Москвы и Московской области. Для многих столичных пенсионеров газифицированные загородные постройки в Филипповском поселении давно стали местом фактического постоянного проживания.

Филипповское
Филипповское
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москвичей привлекают не только удобные выезды на несколько скоростных федеральных трасс, близость Филипповского поселения к российской столице и «Золотому кольцу». Филипповское поселение славится обширными лесами владимирской Мещеры. Здесь протекает чистейшая Шерна с множеством её притоков, которые наполняются целебными родниками, известными со времен Сергия Радонежского. Филипповское поселение — территория Владимирской области с высокой нормой осадков, но грязи здесь не увидишь. Поселение расположено на песках. Геологи подтверждают, что их глубина доходит до ста метров.

В 2016 году на эту природную благодать свалилась беда. Российские миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев через подконтрольное акционерное общество «Метровагонмаш» выкупили 1500 га столетнего филипповского леса. А вместе с партнерами из «Мосметростроя» элита российского бизнеса вознамерилась построить на приватизированном участке огромный полигон для захоронения отходов. Оформление купли-продажи состоялось благодаря тому, что в 2008 году по заявлению «Метровагонмаша» филипповский государственный лес незаконно был зарегистрирован как земли промышленности. А в 2015 году, с одобрения тогдашней администрации Владимирской области, суд лишил Российскую Федерацию права собственности на 1500 га.

Андрей Бокарев
Андрей Бокарев
Kremlin.ru

Филипповские активисты выяснили, что в 1967 году секретным распоряжением Совета Министров РСФСР 1500 га гослесфонда Филипповского лесничества были отведены государственному предприятию «Мытищинский машиностроительный завод» для строительства спецобъекта. Сам спецобъект занял 120 га. Остальные 92% всей площади закреплялись за заводом на условиях ведения лесного хозяйства и охраны леса. До октября 2018 года, когда распоряжение Совмина было рассекречено, не только общественность, но и государственные учреждения не были посвящены в важные условия отведения лесного участка.

Стараниями активистов-общественников вопрос о строительстве полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в филипповском лесу обсуждался в Общественной палате Российской Федерации, в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Совет по правам человека при Президенте России направил в Генеральную прокуратуру предложение о проверке обстоятельств приватизации 1500 га филипповского гослеса. Филипповскую ситуацию рассмотрел один из Научных советов РАН. Академики определили строительство полигона ТКО как запланированную экологическую катастрофу (см. «Кто и зачем угрожает безопасности водоснабжения России?»).

В конце 2018 года в борьбу за спасение филипповского государственного леса включились Департамент лесного хозяйства по ЦФО и Межтерриториальное управление Росимущества (г. Владимир). Основываясь на рассекреченном распоряжении Совета Министров РСФСР, они подали иски в Арбитражный суд Владимирской области по вновь открывшимся обстоятельствам. Их помощником, третьей стороной в суде выступил Совет народных депутатов Филипповского поселения.

Встреча губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с инициативной группой жителей Филипповского сельского поселения
Встреча губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с инициативной группой жителей Филипповского сельского поселения
Avo.ru

Ответчики в суде — три предприятия: АО «Метровагонмаш», АО «Мытищинский машиностроительный завод» и ООО «Экотехстрой Владимир», так или иначе связанные с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым, — не смогли предоставить суду доказательство правомочности превращения в кадастровых документах 1500 га филипповского леса в земли промышленности. Мало того, ни производители метровагонов, ни мытищинские машиностроители не убедили суд, что являются правопреемниками государственного завода, которому в 1967 году отводился участок гослесфонда.

К лету 2020 года строительство полигона ТКО в Филипповском поселении так и остается намерением. Вместо полигона приватизаторы леса получили вступившие в силу решения арбитражного суда. 1500 га возвращены собственнику — Российской Федерации. Подтверждена принадлежность участка к государственному лесному фонду. Договор купли-продажи 1500 га признан недействительным. Суд истребовал приватизированную территорию из незаконного владения. Росреестр зарегистрировал участок как земли лесного фонда, а областная власть внесла его в государственный лесной реестр. Кассационные жалобы ответчиков по одному из трех неблагоприятных для них решений не удовлетворены в Нижнем Новгороде Арбитражным судом Волго-Вятского округа. А потом и судья Верховного Суда Ирина Грачева отказала «Метровагонмашу» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Cудья Верховного Суда Ирина Грачева
Cудья Верховного Суда Ирина Грачева
Asmo.arbitr.ru

На фоне множества историй борьбы российских граждан против строительства скандальных предприятий по обращению с отходами и безуспешных экологических протестов «дело о филипповском лесе» выглядит уникальным. Нигде более не известен пример союза общественности, государственных учреждений и органа местного самоуправления, отстаивающего интересы государства. Нет более другого примера, когда в судах всех уровней элита российского бизнеса проигрывает гражданскому сообществу, пусть даже подкрепленному усилиями органов государственного управления.

Поэтому в российских группах экопротестов, в экспертном сообществе, Росимуществе и в органах лесного хозяйства, в Российской академии наук с интересом и тревогой следят за событиями в Филипповском поселении.

Скорее всего, несмотря на то, что еще двум решениям владимирских судей по «делу о филипповском лесе» предстоит пройти проверку в Арбитражном суде Волго-Вятского округа, итоговый вектор определит постановление, которое вынесет заместитель Председателя Верховного Суда Олег Свириденко. Ему направило жалобу акционерное общество «Метровагонмаш» и на постановление верховного судьи Ирины Грачевой, и на решение владимирского арбитража, восстановившее право собственности Российской Федерации на 1500 га филипповского леса. Олегу Михайловичу предстоит определить, чем являются судебные выводы по «делу о филипповском лесе»: это промашки его коллег или подтверждение успеха реформы российской судебной системы.

Лес
Лес
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В прошлом году группа российских ученых из московского и нижегородского университетов, командированная Благотворительным фондом «Центр охраны дикой природы», подтвердила уникальность государственного леса Филипповского поселения. В нем сохранились старовозрастные участки, произрастают десятки растений и обитают насекомые, птицы, занесенные в «Красные книги» Владимирской и Московской областей. Защитники леса живут в ожидании приговора руководства Верховного Суда.

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