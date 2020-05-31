Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал, что он остановит «насилие толпы» в крупных городах и пресечет беспорядки. Об этом Трамп заявил, выступая во Флориде.

Напомним, что в крупных городах США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Сотрудники полиции задержали Флойда по подозрению в использовании фальшивых купюр в магазине, скрутили, надели на него наручники, повалили на асфальт, а один из полицейских прижал горло Флойда коленом. В итоге он умер.

После данного инцидента в Миннеаполисе начались протесты, переросшие в беспорядки, мародерства и погромы. В городе введена Нацгвардия.

Протесты также прокатились по всем крупным городам США.

«Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города», — сказал Трамп.

Он пообещал, что его администрация остановит насилие толпы полностью.