Белград, , 23:28 — REGNUM Поддержку выразил сербский президент Александр Вучич председателю КНР Си Цзиньпину в ситуации с Гонконгом, сообщает 30 мая Синьхуа.

Александр Вучич и Си Цзиньпин Predsednik.rs

Вучич отправил главе Китая письмо в поддержку защиты государственного суверенитета страны и её безопасности.

Он подчеркну, что Сербия считает недопустимым вмешательство внешних сил в дела государства. Решение Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге Вучич назвал мудрым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за планов Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге американское руководство решило ввести санкции в отношении Китая.

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