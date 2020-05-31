Вашингтон, , 00:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил применить «неограниченную мощь вооруженных сил» страны для подавления беспорядков в штатах, где либеральные губернаторы и мэры действуют недостаточно жестко при подавлении уличных беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 30 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп подчеркнул, что пересечение границ штатов страны для подстрекательства к насилию является федеральном преступлением.

«Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче, иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших вооруженных сил и множество арестов», — говорится в сообщении американского лидера.

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Напомним, ранее мэры Миннеаполиса и Сент-Пола Джейкоб Фрей и Мелвин Картер заявили, что беспорядки в городе устраивают, в основном, приезжие из других штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

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