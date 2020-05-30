Идлиб, Сирия, , 22:38 — REGNUM За прошедшие сутки террористы устроили несколько обстрелов населённых пунктов на территории Идлибской зоны деэскалации, где объявлен режим прекращения огня, сообщил 30 мая начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

По его информации, за сутки террористы устроили шесть обстрелов, огонь вёлся со стороны позиций боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Дахр-эль-Кебир, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос, один обстрел населенного пункта Эль-Джада в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Олег Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» режим прекращения огня был введен 6 марта 2020 года согласно российско-турецких договорённостей, подписанных в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции ликвидировали пятерых членов РПК в Сирии