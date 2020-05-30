Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости направить вооруженные силы страны в Миннеаполис, где проходят уличные беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Об этом 30 мая он сообщил журналистам.

«Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города — Ред.) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что военные должны быть «жесткими, сильными и уважаемыми», а участников протестных акций, которых он назвал «антифа» и «плохими радикальными левыми», по его словам, «надо научить, что так поступать нельзя».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что подразделения военной полиции ВС США приведены в готовность для развёртывания их в Миннеаполисе, где проходят массовые акции протеста против жесткого обращения полиции, по приказу министерства обороны страны.

Читайте подробнее: В Пентагоне планируют ввести в Миннеаполис военных полицейских — AP

Напомним, беспорядки охватили Миннеаполис после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан за мелкое правонарушение, при задержании сотрудник полиции прижал шею афроамериканца коленом к земле, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Задержанный скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке задержали более 200 участников акции протеста за два дня