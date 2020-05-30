Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему саммиту G7 («Большой семерки»), ситуацию в Гонконге и Ливии. Об этом 30 мая сообщается в заявлении представителя Белого дома США Джадда Дира.

«Президент Трамп обсудил с президентом Макроном прогресс в созыве G7. Лидеры также обсудили вопросы взаимной обеспокоенности, включая Гонконг, Ливию и безопасность телекоммуникаций», — говорится в заявлении.

Напомним, за последние три дня это уже второй разговор президента США Дональда Трампа с главой Франции Эммануэлем Макроном. Ранее в ходе телефонного разговора они договорились, что лидеры стран G7 должны встретиться лично и в ближайшее время, они также обсудили прогресс в борьбе с пандемией и восстановление экономики.

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