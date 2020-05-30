Симферополь, , 21:08 — REGNUM Открытие Крыма для туристов начнётся поэтапно с середины следующего месяца, сообщает 30 мая «Крыминформ».

Говоря о планах по открытию санаторно-курортного комплекса Крыма, региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко заявил:

«Мы прекрасно понимаем, что санаторно-курортный и в целом туристический комплекс Крыма ждёт скорейшего начала работы, но делать это нужно осторожно, поэтапно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и дополнительных рисков как для жителей Крыма, так и для его гостей».

Первый этап

Сначала, с 15 июня, начнут работу гостиницы, дома отдыха и санатории с действующей медицинской лицензией. И в это время туристы из других регионов отдыхать в них не смогут — только крымчане. В таком формате готовы открыться порядка четырёх десятков организаций.

Второй этап

Ещё через полмесяца, то есть к началу июля, откроются гостиницы и отели, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора, актуальные на тот момент. Гостиницы откроются при условии, что их предварительно осмотрит комиссия.

«На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром», — сообщили в туризма Крыма. То есть смогут приехать в Крым туристы из других регионов России.

Третий этап

Когда он вступит в силу, будет определено по итогам реализации первого и второго этапов. К тому моменту, как ожидается, Роспотребнадзор снизит требования к средствам размещения всех форм собственности и вида, а также к работе развлекательных учреждений.

Напомним, в Крыму находятся 1092 санаторно-курортных и гостиничных организации и 2,7 тыс. малых средств размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аксенов накануне, 29 мая, заявил, что в Крыму гостиницам и санаториям разрешат открываться с 15 июня. Речь идёт об объектах с медицинской лицензией.

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