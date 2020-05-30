Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов отправить вооруженные силы в охваченный беспорядками Миннеаполис (США, штат Миннесота). Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 30 мая.

«Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города — ИА REGNUM) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро», — сказал Трамп.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что военные должны быть «жесткими, сильными и уважаемыми».

Тех же, кто сейчас бесчинствует в Миннеаполисе Трамп назвал «антифа, плохие радикальные левые».

«Их надо научить, что так поступать нельзя», — подчеркнул Трамп.

Кроме того Трамп посмеялся над полицейскими Миннеаполиса, которые разбежались из полицейского отделения в городе, которое затем было сожжено.

«Я никогда не видел ничего настолько ужасного и глупого в своей жизни. А теперь я вижу, что они пытаются это оправдать», — сказал Трамп.

Напомним, что события в Миннеаполиси начались из-за убийства местными полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Его заподозрили в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Флойд был жестко задержан полицией и задушен полицейским. Это вызвало взрыв протеста в Миннеаполисе и других городах. При этом в Миннеаполисе ситуация вышла из-под контроля — протесты переросли в массовые беспорядки и мародерство. Сейчас власти фактически не контролируют город. Губернатор Миннесоты объявил о мобилизации Национальной гвардии штата — порядка 13 тысяч солдат и авиаторов.

Дело в том, что американские вооруженные силы не могут действовать на территории Соединенных Штатов без разрешения местных властей, которые должны призвать их.