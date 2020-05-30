Москва, , 20:51 — REGNUM Истинную причину отказа канцлера ФРГ Ангелы Меркель от личного участия в саммите G7 предположил председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом 30 мая Пушков написал в своём Twitter.

Как предположил Пушков, истинная причина отказа фрау Меркель от поездки на саммит, который должен состояться в Вашингтоне, — это не пандемия коронавируса, так как в настоящее время эпидемия COVID-19 в Германии идёт на спад.

Настоящая причина отказа кроется, по мнению Пушкова, в острых разногласиях между Меркель и Дональдом Трампом, в том числе в связи с завершением работ по прокладке трубопровода «Северный поток-2».

Пушков отметил, что даже в случае, если Меркель всё-таки не поедет, встреча «Большой шестёрки» — это будет «тоже неплохо».

Ранее ИА REGNUM сообщало о разногласиях, возникших между канцлером ФРГ Меркель и президентом США Дональдом Трампом сразу по нескольким темам, в том числе по отношениям с Китаем, НАТО и по «Северному потоку-2».

Также сообщалось, что Ангела Меркель отказалась от личного участия в саммите G7, который должен состояться в июне текущего года в Вашингтоне.

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