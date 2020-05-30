Аддис-Абеба, , 20:20 — REGNUM В министерстве иностранных дел Эфиопии подвергли критике доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором власти страны обвиняются в нарушении прав человека. Об этом 30 мая сообщается в заявлении ведомства.

Правозащитники обвинили силовые структуры Эфиопии в поджоге домов, произвольных арестах, сексуальном насилии, а также внесудебных казнях граждан. Предполагаемые правонарушения совершались в период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны утверждается, что правозащитная организация в своем докладе выступила «однобоко», так как не стала указывать на широкомасштабные реформы, которые, в том числе, привели к амнистии тысяч заключенных в Эфиопии.

Напомним, пост премьер-министра Эфиопии с апреля 2018 года занимает лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед. После вступления в должность он приступил к широкомасштабным реформам.

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