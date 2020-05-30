Москва, , 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».

Комментируя обвинения Госдепа в изготовлении «Гознаком» «фальшивых» денег для Ливии, компания отметила, что банкноты напечатаны законно, в соответствии с заключённым пять лет назад контрактом.

Деньги из новой партии являются «модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними». Их внешний вид согласован с Центральным банком Ливии в установленном порядке, «вследствие чего применение термина «фальшивый» по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным».

К тому же поставка этих денег в Ливию рассматривалась Экспертной комиссией по вопросам Ливии при СБ ООН, и это «было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года». Российская компания напечатала деньги в рамках своих контрактных обязательств.

Затем партия банкнот была отправлена в Ливию, но её изъяла мальтийская таможня, изъяла незаконно. И изготовитель, и заказчик давно добиваются от Мальты объяснений по поводу этого незаконного изъятия.

«Таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, и только в мае 2020 г. отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО «Гознак» и Центрального Банка Ливии», — пояснили в компании.

«Гознак» добавил, что контракт он заключал с тем ЦБ Ливии, который находится в городе Тобруке. Заказ банкнот был одобрен советом директоров этого банка ещё в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 мая МИД РФ опроверг обвинения Госдепа в том, что Россия незаконно изготовила партию ливийских динар.

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