Москва, , 19:16 — REGNUM Заявление Госдепа об изъятии на Мальте «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных в России, не соответствует действительности, сообщили 30 мая в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя обвинения Госдепа в том, что Россия незаконно напечатала крупную партию ливийских динаров, и их «накрыли», российское внешнеполитическое ведомство отметило следующее.

Деньги, о которых идёт речь, не фальшивые. В 2015 году между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии был заключён контракт на печать ливийских динаров. Ливийские власти внесли предоплату по этому контракту.

«В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в город Тобрук [Ливия] груз с напечатанными ливийскими банкнотами», — пояснили в МИД РФ.

Деньги необходимы Ливии для поддержания, отмечают в МИД РФ, стабильного функционирования своей экономики.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — заявляет МИД РФ.

Российское ведомство добавило также, что в Ливии действуют два Центральных банка: в Триполи и в городе Бенгази. Глава банка в Бенгази был назначен всенародно избранным ливийским парламентом (Палатой депутатов) «и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп 29 мая заявил, что власти Мальты изъяли «фальшивые» ливийские динары на сумму, эквивалентную $1,1 млрд. Деньги, как заявили в Вашингтоне, изготовил АО «Госзнак» для восточноливийского правительства.

Россию при этом обвинили в «дестабилизирующих действиях в Ливии».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию