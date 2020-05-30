Киев, , 19:06 — REGNUM Военные учения «Си Бриз — 2020» из-за пандемии коронавируса будут проходить только на море, сообщает 30 мая пресс-центр командования ВМС Украины.

Украинско-американские учения «Си Бриз — 2020» проведут только в морской фазе, но с участием авиации, отмечает пресс-центр.

«С 26 по 29 мая в Одессе проходила заключительная часть по планированию украинского-американских учений «Си Бриз — 2020», целью которой было окончательное планирование и утверждение элементов многонациональных учений. В связи со всемирной вспышкой острой респираторной болезни COVID-19 мероприятие проходило в дистанционном режиме путем видеоконференции», — указано в сообщении пресс-центра.

Уточняется, что в ходе учений основное внимание будет уделено отработке безопасности морских операций, в том числе противолодочной, противокатерной и противовоздушной обороне.

В ВМС Украины подчеркивают, что в учениях будут участвовать «около 10 стран», а особенностью станет привлечение кораблей постоянной группы НАТО в Чёрном море.

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