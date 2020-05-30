Берлин, , 18:39 — REGNUM Принимать участие в очном саммите G7 в Вашингтоне пока не планирует канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 29 мая сообщила газета Politico со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

По данным издания, фрау канцлер поблагодарила президента США Дональда Трампа за приглашение на саммит G7, который намечен на конец июня в Вашингтоне, но отказалась от личного участия в мероприятии.

Ангела Меркель пояснила, что её отказ связан с общей ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса. Представитель правительства Германии пояснил, что канцлер ФРГ продолжит следить за развитием ситуации с пандемией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон договорились в ходе телефонного разговора, что лидеры стран G7 должны встретиться лично и в ближайшее время.

Пресс-служба Белого дома, в свою очередь, сообщила, что властями США получены положительные отклики от лидеров стран G7 по решению провести очный саммит в Вашингтоне.

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