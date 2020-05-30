Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Протесты охватили порядка двух десятков американских городов после гибели чернокожего жителя города Миннеаполиса (штат Миннесота, США) Джорджа Флойда.

Протесты проходят в соседних в Миннесотой штатах, в том числе в Орегоне, Калифорнии, Теннесси, Мичигане, Техасе, Корорадо.

Демонстранты вышли на улицы под лозунгом I can't breathe (по-русски «Мне нечем дышать»). Видео опубликовал RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слова «Мне нечем дышать!» повторял Флойд во время задержания в Миннеаполисе, когда полицейский придавил его ногой к асфальту.

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