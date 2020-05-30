Бейрут, , 18:30 — REGNUM Вооруженные силы Ливана задержали пятерых граждан Судана за попытку незаконного проникновения на территорию Израиля. Об этом 30 мая сообщает Al Arabia.

Задержания были произведены на ливано-израильской границе в двух отдельных эпизодах.

По предварительным данным, арестованные планировали перейти границу с Израилем в целях поиска работы. Задержанные были направлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, на сегодняшний день на территории Израиля проживает свыше 6 тыс. граждан Судана, прибывших в целях получения убежища. В настоящее время Ливан и Судан находятся де-юре в состоянии войны с Израилем.

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