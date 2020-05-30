Москва, , 17:47 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду на то, что в США возобладает «естественный инстинкт» к возобновлению конструктивного диалога с Китаем. Об этом 30 мая он сообщил в интервью американскому изданию The National Interest, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях усиления давления США на КНР относительно действий китайских властей в Гонконге и Тайване.

Рябков подчеркнул, что на данный момент Вашингтон действительно пытается оказать давление на Китай во всех сферах, где это возможно, что несомненно влечёт за собой дальнейший рост неопределённости в международных отношениях.

«Тем не менее, я все еще надеюсь, что в какой-то момент возобладает естественный инстинкт говорить и договориться, заключать сделки, а не продолжать попытки выжать что-то из других. Не только из Китая, но и из России, и других стран, которые идут независимым от США курсом», — отметил российский дипломат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты наложат санкции на Китайскую Народную Республику, которая, по мнению Вашингтона, подрывает автономию Гонконга.

Критика из США готовящегося законопроекта о защите национальной безопасности началась сразу же после упоминания о нём в СМИ. Пекин упрекнули в посягательствах на договорённости, которые лежали в основе передачи Гонконга Китаю в 1997 году.

В том случае, если данный закон будет принят, то в Гонконге будут созданы специальные органы, обеспечивающие национальную безопасность в городе. В Гонконге эти планы Пекина стали поводом к очередным беспорядкам.

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