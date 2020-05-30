* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:41 — REGNUM Представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об освобождении более 70 пленных афганских силовиков, сообщает 30 мая телеканал Tolo News.

Уточняется, что талибы отпустили 73 человека, пребывавших в плену в провинциях Балх, Кундуз, Логар, Пактия, Хост и Пактика. С учетом этих людей, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что освободил уже 420 пленных.

Как сообщало, ранее президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить почти две тыс. членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и власти в Кабуле объявили о трёхдневном прекращении огня в Афганистане по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, также известного как Ураза-байрам.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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