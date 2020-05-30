Брюссель, , 16:31 — REGNUM Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается в совместном заявлении политиков ЕС.

«Мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», — говорится в документе.

Отмечается, что в условиях международной борьбы с распространением коронавирусной инфекции одной из приоритетных задач является «спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии».

«Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование», — уточняется в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ВОЗ должна и дальше быть способной возглавлять международные действия по борьбе с различными пандемиями, а для этого организации необходима поддержка всего мирового сообщества.

«Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для усиленного сотрудничества и совместных решений. Необходимо избегать действий, ослабляющих международные результаты», — заявили фон дер Ляйен и Боррель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают любое сотрудничество с ВОЗ. Данное решение он объяснил тем, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Финансовые средства страны, по словам Трампа, будут направлены на другие неотложные мировые проблемы в сфере здравоохранения.

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