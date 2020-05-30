Окленд, США, , 16:14 — REGNUM Американский силовик убит в городе Окленд (штат Калифорния, США) во время протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, передаёт 30 мая CNN.

Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения, один выжил, другой умер в больнице. В протестах участвуют свыше семи с половиной тысяч оклендцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Флойд стал жертвой полицейского произвола 25 мая. После появления в интернете видео с его задержанием, после которого он умер, Штаты захлестнула волна протестов.

Акции начались в городе, где погиб Флойд — в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), затем перекинулись и на другие города.

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