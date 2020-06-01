Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.

Судебные приставы не смогут снимать долги с пособий граждан, имеющим детей, со средств материнского капитала, с сумм, возмещающих вред здоровью, с пенсий по случаю потери кормильца, с компенсаций жертвам техногенных катастроф, с выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами.

Долги также нельзя взыскивать с монетизированных льгот, например, с компенсации проезда, приобретения лекарств и так далее.

Запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера и ранее существовал в законодательстве, но механизм был не совершенен — приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон устанавливает, что банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов, исполняют требования о взыскании или об аресте денег по исполнительному документу с учетом нового запрета.

В платежных поручениях на выплаты физлицам появится новый реквизит — один из кодов доходов: «1» — при переводе денежных средств, являющихся зарплатой или иными доходами, в отношении которых установлены ограничения размеров удержания; «2» — при переводе денежных средств, относящихся к доходам, на которые не может быть обращено взыскание; «3» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются.

Закон был подписан президентом РФ в феврале 2019 года.

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