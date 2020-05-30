Москва, , 15:36 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил возможную причину спора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель при обсуждении «Северного потока — 2».

По словам сенатора, Евросоюз заинтересован в «Северном потоке — 2», а для США этот проект как кость в горле, и не только по экономическим причинам.

«Соединенным Штатам этот газопровод, естественно, не нужен; он для них даже вреден. Этому несколько причин. И главная даже не экономическая. В США боятся усиления России, усиления нашего влияния в мире», — цитирует Клинцевича Федеральное агентство новостей.

Напомним, ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что между Трампом и Ангелой Меркель возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» и отношения с Китаем.

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