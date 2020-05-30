Могадишо, , 14:54 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили нападение на сотрудников гуманитарной службы в Сомали. Об этом 30 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в деревне Гололи, расположенной в районе Хиршабель. Восемь человек были похищены, а затем казнены.

«Мы решительно осуждаем этот чудовищный террористический акт. Выражаем соболезнования братскому народу и правительству Сомали», — говорится в заявлении министерства.

Ответственность за преступление не взяла на себя ни одна преступная группировка. Тем не менее, правоохранительные органы подозревают к причастности боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).