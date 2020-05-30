Сеул, , 14:22 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено оказать гуманитарную помощь венесуэльским беженцам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данное решение было озвучено в ходе донорской видеоконференции, проведенной 26 мая и в котором приняли участие представители более 40 стран, международных и неправительственных организаций.

Известно, что в течение года Южная Корея выделит $3 млн.

По состоянию на 26 мая, в Перу находятся около 120 тыс. беженцев из Венесуэлы, в Эквадоре — около 37 тыс. беженцев, в Колумбии — около 20 тыс. беженцев.

Отмечается, что в 2018 году власти Южной Кореи выдели на оказание гуманитарной помощи Венесуэле, Колумбии, Эквадору и Перу $300 тыс., а в 2019 году — $3,5 млн.