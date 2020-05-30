Будапешт, , 14:03 — REGNUM Венгрия перестанет блокировать интеграцию Украины и НАТО, если Украина «решит проблему» с законами об образовании и функционированием украинского языка, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 мая на пресс-конференции, сообщило издание «Европейская правда».

«Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО», — сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия хочет договориться по данному вопросу.

«Я надеюсь, что мы это забудем, что это уйдёт в прошлое», — добавил венгерский министр.

Напомним, ранее в Будапеште прошла встреча между главами МИД Венгрии и Украины, на которой стороны обсудили проблемы взаимоотношения двух стран. Венгрия с 2017 года ветирует все решения НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, из-за политики украинизации венгерского меньшинства Закарпатья.

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