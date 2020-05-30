Уфа, , 13:50 — REGNUM Великолепным инженерным решением назвал новый инфекционный центр в Башкирии министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после осмотра нового медицинского учреждения в ходе рабочего визита в республику. Соответствующее видео опубликовал глав республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По словам министра здравоохранения РФ, специалисты при строительстве нового цента смогли все увязать как технологически, так и с медицинской точки зрения. Причем это было сделано за очень короткий срок. Поэтому данный опыт необходимо распространять.

По его словам, примененные технологические решения при строительстве данного центра смогут быть применены в дальнейшем для модернизации первичного звена, поскольку при его строительстве выдержали и сроки и качество и эффективность.

Михаил Мурашко поблагодарил Радия Хабирова, его коллег, медицинских работников, а также строителей за грамотную работу.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что в новом центре есть возможность провести подготовку медицинского персонала, что очень важно, поскольку медицинские работники должны уметь обезопасить себя. Несмотря на то, что в России медработников застраховывают, но лучше, чтобы не было экстренных ситуаций. Персонал должен чувствовать, что он защищен. И это есть в новом центре.

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