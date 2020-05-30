Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Высокоточные управляемые авиационные бомбы Paveway IV в количестве 7 500 экземпляров могут продать Саудовской Аравии США. Об этом 30 мая сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе США.

По их данным, уведомление о возможности проведения такой сделки отправлено в комитет сената по международным отношениям и комитет палаты представителей по иностранным делам, и в случае одобрения последними, Эр-Рияд купит у Вашингтона 7,5 тыс. высокоточных авиационных бомб, производства компании Raytheon Technologies.

При этом компания может провести разработку вооружений на территории Саудовской Аравии на сумму еще $106 млн, также в случае положительного одобрения данного вопроса указанными комитетами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео дал Белому дому поручение одобрить незаконченные сделки на поставки американского оружия на сумму $8,1 млрд ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордания в целях противодействия Ирану.