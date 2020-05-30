Джакарта, , 13:22 — REGNUM Правительство Индонезии решило исключить из списка национальных стратегических проектов разработку самолетов R80 и N245 и заменить их тремя проектами беспилотных летательных аппаратов, сообщает Antara.

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство внесло три этих проекта в список национальных стратегических проектов на 2020−2024 годы.

По его словам, разработка беспилотных летательных аппаратов больше подходит современным условиям. Поэтому правительство придает приоритетное значение разработке проектов беспилотных летательных аппаратов.

Известно, что проектом беспилотных летательных аппаратов займется индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили о 89 утвержденных национальных стратегических проектах, пять из которых относятся к сфере туризма.

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