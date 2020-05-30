Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Четыре тысячи медицинских масок были подарены Армении грузинской стороной. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба государственного «Партнерского фонда Грузии», занимающимся поощрением инвестиций в страну.

Сообщается, что подаренные маски были произведены в Грузии на новом предприятии. И передал грузинский посол в Армении президенту страны, министру здравоохранения и представителям местного бизнеса. С армянской стороны поблагодарили за подарок.

Напомним, в Грузии было запущено собственное производство медицинских масок после того, как в других странах прекратили их экспорт из-за распространения коронавируса.

В минэкономики страны заявили, что внутренних рынок масками обеспечен, и теперь их можно продавать в другие страны.

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