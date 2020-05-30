Куала-Лумпур, , 13:02 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и его сын исключены из Объединённой партии сынов земли Малайзии (PPBM), сообщает Sindonews.

По этому случаю действующий премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин сделал заявление.

По его словам, Махатхир Мохмад и четверо других политиков были исключены из партии из-за их собственных действий, а именно из-за сотрудничества с коалицией «Блок надежды».

Действующий премьер-министр также заявил, что разочарован, потому что Махатхир Мохамад и четверо политиков решили работать с коалицией «Блок надежды».

Мухиддин Яссин, который теперь исполняет обязанности председателя Объединённой партии сынов земли Малайзии, отметил, что партия будет продолжать расти, несмотря на то, что она столкнулась со многими проблемами.

Напомним, Махатхир Мохамад и Мухиддин Яссин основали Объединённую партию сынов земли Малайзии в 2016 году.