Лондон, , 13:02 — REGNUM Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и Германии выразили сожаление решением США перестать исключать из санкций проекты, которые подпадают под ядерную сделку в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении Лондона, Парижа и Берлина.

«Мы глубоко сожалеем о решении Соединённых Штатов прекратить три исключения для ключевых ядерных проектов в рамках СВПД, включая проект модернизации реактора в Араке», — говорится в заявлении.

В заявлении также сообщается, что эти проекты были одобрены резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и служат общим интересам в области нераспространения.

Как сообщало ИА REGNUM, две крупные фигуры, задействованные в ядерных разработках Ирана, оказались под американскими санкциями. Соответствующее заявление опубликовал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Читайте также: В МИД России назвали порочной практикой отказ США от послаблений для Ирана