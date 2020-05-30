Москва, , 12:33 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) объяснил разрыв отношений США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предвыборной кампанией Дональда Трампа и попыткой переложить ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

«Разрыв отношений США с ВОЗ — больше шаг в рамках президентской предвыборной кампании, хотя и достаточно неуклюжий», — заявил Слуцкий, сославшись на аналогичное мнение американских экспертов.

«Безусловно, это также попытка перед лицом своих избирателей переложить ответственность за сбои в американской системе здравоохранения на внешний фактор», — добавил парламентарий.

В целом же глава комитета полагает, что обвинения Трампа ВОЗ голословны — нет никаких доказательств того, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, равно как и «подконтрольности» организации Пекину.

США прекращают любое сотрудничество со ВОЗ, заявил президент США Дональд Трамп. Решение он объяснил тем, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Средства, по словам Трампа, будут направлены на другие неотложные мировые проблемы в сфере здравоохранения.