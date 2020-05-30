Киев, , 12:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обдумывает возможность отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщило 30 мая издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечают, что данная мысль приходит Зеленскому и представителям его окружения регулярно, но каждый раз отставка Авакова срывается.

«Президент и его ближайшее окружение считают Авакова чужим себе человеком, неуправляемым, от которого всего можно ожидать», — сказано в сообщении.

По данным журналистов, команда Зеленского хочет назначить на должность руководителя МВД Украины подконтрольного им человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Аваков остаётся на своём посту долгое время, поскольку он «сильный министр», а ситуация на Украине остаётся сложной.

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