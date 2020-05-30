Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский полагает, что США находится на пороге революции и предлагает направить туда представителей российских левых и радикальных организаций — для опыта.

«Америка на пороге революции. Необходимо срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций: Рашкина, Удальцова, Мальцева и остальных, кто планирует революцию в нашей стране. Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить её возглавить народный протест», — предложил Жириновский.

«Тогда, возможно, эта революция в Америке завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию. Для наших же левых это будет богатейший опыт», — рассуждает парламентарий.

Одновременно, рассуждает депутат, и представителям Росгвардии целесообразно побывать в охваченных беспорядками американских городах, посмотреть, как там работает местная нацгвардия, а, может быть, и оказать ей посильную помощь или дать какие-то советы.

«В любом случае это будет богатый опыт по защите граждан от насилия», — уверен Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.