Севастополь, , 12:38 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель, которая отказывается признавать российский статус полуострова Крым, не видит очевидных вещей. Об этом 30 мая заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан», — приводит его слова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что данное волеизъявление было проведено в строгом соответствии с нормами международного права и указал, что канцлер Германии своей поддержкой антироссийских санкций продолжает этим «преступную политику Евросоюза».

Кроме этого, глава комитета отметил, что жителей Крыма невозможно запугать политикой санкций.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Россия создала пояс нерешенных конфликтов и «аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута всенародно избранная власть.