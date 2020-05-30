Эр-Рияд, , 12:23 — REGNUM Власти Саудовской Аравии проведут конференцию по Йемену, на которой обсудят угрозу распространения коронавирусной инфекции. Об этом 30 мая сообщает Al Jazeera.

Мероприятие состоится во вторник 2 июня при участии представителей ООН. Организаторы планируют оказать стране гуманитарную помощь на сумму в $2 млрд 400 млн.

«Если мы не получим необходимое финансирование, то вспышка коронавирусной инфекции может захлестнуть Йемен», — отметила в комментарии агентству координатор ООН по гуманитарным вопросам Лиз Гранде.

Напомним, на протяжении последних лет Йемен сталкивается с серьезным кризисом, обусловленным гражданской войной. В стране бушует эпидемия холеры, активно действуют террористические группировки, около 80% населения находится под угрозой голода. Сотни тысяч человек погибли.

От COVID-19 в стране скончались 55 человек, тем не менее именно коронавирусная угроза вызывает наибольшее опасение со стороны международного сообщества.