Джакарта, , 12:04 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин признал, что в результате пандемии индонезийское правительство получило большой опыт, сообщает Kompas.

«Есть много вещей, которые необходимо улучшить», — отметил Маруф Амин.

По его словам, в улучшении нуждается бюрократическая система. Среди прочего, не до конца ясными остаются данные о получателях социальной помощи.

Вице-президент Индонезии также отметил увеличение рождаемости во время эпидемии, несмотря на бедность. Таким образом, ожидается, что население Индонезии увеличится еще больше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки у 15 индонезийских граждан за границей подтвердили SARS-CoV-2.

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