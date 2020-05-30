30 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Будапеште переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сияйрто. А накануне Сияйрто позвонил своей болгарской коллеге Екатерине Захариевой и обсудил с ней положение национальных меньшинств на Украине. Будапешт меняет стратегию. Если раньше он действовал в одиночку, сводя вопросы образования и языка к двусторонним венгерско-украинским отношениях, из-за чего выпячивался этнический фактор, то теперь формирует коалицию.

Станислав Стремидловский, , 10:55 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях совершил свой первый международный визит в качестве главы внешнеполитического ведомства. Он посетил Будапешт, где провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сияйрто. Ввиду пандемии коронавируса воздушное сообщение между двумя странами приостановлено. Поэтому в венгерскую столицу Кулеба отправился на машине, проделав путь в 1120 километров туда и столько же обратно. Учитывая состояние украинских дорог — это довольно мужественный поступок. Значит, было из-за чего?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Безусловно. Однако если ориентироваться на заявление МИД Украины, то получается, что главным на переговорах стало обсуждение развития «торговых отношений и пограничной инфраструктуры». Собеседники «отметили обоюдную заинтересованность в развитии дружеских и добрососедских отношений, а также настрой открыть новую страницу двустороннего партнерства». Кулеба «передал проект совместного меморандума президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предлагается подписать в ходе их встречи», и «предложил реализовать совместный большой проект — достроить под патронатом президента Украины и премьер-министра Венгрии современную больницу в Берегово». По словам украинского министра, «нет никаких объективных оснований для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем на то, что будет восстановлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО». Особое внимание было также уделено «вопросам развития пограничной инфраструктуры, в том числе модернизации пункта Чоп — Захонь и постройке нового пункта Дийда — Берегдароц».

Простите, но тут что-то не сходится. Перечисленные темы, конечно, важны, однако ради такого пересекать на машине Украину, не дожидаясь открытия неба, вряд ли стоит. Мы неоднократно писали о нюансах сложных украинско-венгерских отношений, повторяться не будем. Поэтому зададимся вопросом: а что принципиально нового сложилось сейчас на линии Киев — Будапешт? Они вовсе не радужные, как это хотела бы представить украинская дипломатия. МИД Венгрии на момент подготовки нашей статьи еще не опубликовал официальный релиз, но венгерская пресса уделяет внимание следующим тезисам своего министра, которые тот озвучил на совместной пресс-конференции с Кулебой. Как подчеркнул Сияйрто, обе стороны по-прежнему по-разному оценивают такие важные вопросы, как образование и языковые права венгерской общины в украинском Закарпатье. По его словам, когда община скажет, что с этими вопросами всё в порядке, Венгрия снимет блокаду заседаний совета НАТО-Украина. А интригу внесло то, что накануне встречи с главой МИД Украины венгерский министр позвонил своей болгарской коллеге Екатерине Захариевой и обсудил с ней положение национальных меньшинств на Украине.

«У болгар тоже есть значимая национальная община на Украине, на которую тоже влияет реорганизация, проведенная украинской администрацией, — написал в своем блоге Сийярто. — И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы. Конечно, этот вопрос будет освещен на предстоящих переговорах с министром иностранных дел Украины». Напомним, что 20 мая Народное собрание Республики Болгария приняло заявление, в котором выступило против административной реформы на Украине, а именно в Болградском районе на юге Одесской области. За соответствующий проект проголосовали 109 депутатов (19 воздержались, против — 0). Болгарский парламент призвал свое правительство принять все меры для сохранения целостности в Бессарабии этнической болгарской общины, которую собираются разделить на пять частей, из-за чего она перестанет быть большинством. Речь идет примерно о 250−300 тыс. человек. «Уже 23 мая Украина и Болгария заявили о решении конфликта по Болградскому району, — писало одно из украинских изданий. — Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь провел встречу с послом Болгарии. По результатам встречи стороны пришли к выводу, что административное деление Болградского района никак не повлияет на права болгарской общины».

Но хотя 27 мая кабинет министров Украины и утвердил перспективный план развития громад Одесской области, по которому на территории Болградского района таки появятся пять объединенных территориальных громад, есть сомнения в том, что конфликт решен. На сайте МИД Болгарии приводится заявление Захариевой (новость от 21 мая) в эфире Българската национална телевизия, в котором она говорит, что София «всегда отстаивала следующую позицию — эта реформа (украинская — С.С.) не должна допускать фрагментации региона, в котором сконцентрировано наибольшее болгарское сообщество, а именно Болградский район». Глава болгарской дипломатии «добавила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сохранить Болградскую область в Одесской области в ее нынешних границах, и она не будет разделена в рамках запланированной территориальной и административной реформы на Украины». Получается, что Киев обманул. Что добавит аргументов тем болгарским силам, которые настаивают на том, что «Болградский район — болгарский», и «независимо от того, как его переформатируют и в какой конфигурации, он всё равно останется болгарским».

Конечно, пока нет гарантий того, что София присоединится к Будапешту в его походе на Киев. Но становится очевидным, что Венгрия меняет свою стратегию. Если раньше она действовала в одиночку, сводя вопросы образования и языка к двусторонним венгерско-украинским отношениях, из-за чего выпячивался этнический фактор, то теперь формирует коалицию. Это позволит Будапешту сместить акценты, представив себя сторонником демократических гражданских преобразований Украины, что даст возможность смягчить опасения тех стран, которые видят в риторике Венгрии попытки оспорить «дух Трианона». На этом пути, безусловно, Будапешту предстоит еще много чего сделать. В первую очередь урегулировать отношения с Румынией, осложненные проблемой автономии Секейского края, где преобладают венгры и против которой пока выступает Бухарест. Но в случае успеха Будапешта может сложиться ситуация, когда из соседей Украины на ее стороне останется лишь одна Польша.

Польские политики пуще огня боятся любых тектонических потрясений в Киеве в частности и на Украине в целом. Впрочем, на наш взгляд, в случае последних Варшава будет вести себя по отношению к соседке в стилистике австрийской императрицы Марии-Терезии во время переговоров о первом разделе Польши, о которой прусский король Фридрих II говорил, что «чем больше она плакала, тем больше брала».