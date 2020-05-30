Доха, , 10:45 — REGNUM Власти Катара не планируют покидать совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом 30 мая сообщает Al Jazeera.

В заявлении министерства иностранных дел страны решительно опровергли данные слухи, распространяемые в преддверии третьей годовщины дипломатического конфликта.

В ведомстве также отметили, что Доха по-прежнему надеется, что совет вновь станет площадкой для сотрудничества и взаимопонимания.

Как передавало ИА REGNUM, в июне 2017 года власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали со страной дипломатические отношения. Причиной такого решения стало сближение Дохи с Ираном.

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