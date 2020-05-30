30 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:23 — REGNUM После того, как новый руководитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян представил структурные реформы правительства, он приступил к формированию нового правительства. К этому событию приковано повышенное внимание экспертов, поскольку транзит власти в Степанакерте осуществляется после «бархатной революции» 2018 года в Ереване, которая привела к сложной смене в Армении политической элиты и даже вызвала разрывы в системе власти и государственного управления.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот процесс в Армении еще продолжается. Он идет на фоне сдвигов и переопределения равновесия сил, когда рассуждать о широкой коалиции политических и иных элит в республике можно только на теоретическом уровне. В этом контексте, а именно как «продолжение революции», подавались частью новой армянской элитой президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе (Арцахе). При этом новоявленные «идеологи» считали необходимостью перенос «революционной матрицы» в Степанакерт, но в более мягкой форме, когда смена власти происходит в контролируемой форме, однако «не на основе соглашения внутри властной элиты, а только публичного политического процесса, как это имело место в Армении». А что вышло на практике?

Араик Арутюнян, победивший во втором туре выборов и ставший новым президентом Арцаха, человек не новый в армянской политике. В свое время он возглавлял карабахское правительство. Соперником его стал глава МИД Арцаха Масис Маилян, который в определенных политических кругах Армении и не только там воспринимался представителем «новой революционной власти». Но ситуация сложилась таким образом, что Арутюнян создал себе имидж политика, разделяющего идеологию реформ и обновления сторонников «бархатной революции», сумев при этом устроить все прежние политические силы региона в Армении и Карабахе. Согласно политтехнологическому жанру, Маилян проигрывал президентские выборы. Дальше, как предполагали некоторые армянские эксперты, он должен был бы позиционировать себя в качестве главного политического оппонента Арутюняна.

В этой роли министр вполне мог устраивать премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создать свою политическую силу и готовиться к следующим выборам, в том числе в органы местного самоуправления, формируя оппозицию внепарламентского типа. Однако произошло другое. Арутюнян предпринял грамотный ход упреждающего свойства, заявляя, что в основе его правления лежит национальная и политическая консолидация. Он предложил Маиляну продолжить руководить внешнеполитическим ведомством Республики Арцах. «Я долго думал над тем, каким образом мы можем сотрудничать с Масисом Маиляном, учитывая в том числе и полученные им голоса, — подчеркнул президент. — Думаю, что я обязан с ним сотрудничать. Потому на данном этапе решили, что он продолжит свою работу». И еще: «Мы решили вместе взять на себя ответственность за страну».

Помимо того, секретарем Совета безопасности стал бывший командующий Армией обороны Самвел Бабаян, который на выборах поддерживал кандидатуру Маиляна. Таким образом, во властных структурах Нагорного Карабаха сложилась любопытная ситуация, когда в ее состав введены политики с серьезной «электоральной нагрузкой». Глава МИД занял второе место на президентских выборах, руководимая Бабаяном партия «Свободная родина» — второе место на парламентских. Глава Карабаха считает, что он обязан уважать решение значительной части народа, который выразил вотум доверия этим людям. Оппонирующие друг другу политические силы вступили в альянс, укрепляя позицию Арутюняна. Кстати, и остальные кадровые перестановки в структуре правительства республики ориентированы на национальную и политическую консолидацию.

Эксперты, впрочем, предупреждают о том, что складывающийся тандем Арутюнян — Маилян имеет немалый потенциал. Но это, конечно, не двоевластие, было бы правильнее говорить об эффекте политической синергии. Полагаем, в первую очередь это станет проявляться в подходах Степанакерта к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Известно, что Азербайджан с подачи Москвы стал активно поддерживать поэтапный план его урегулирования. Он базируется на известных Мадридских принципах, которые предполагают на определенном этапе подключение к переговорному процессу Арцаха, хотя Баку предпочитает обо всём договариваться только с Ереваном. По нашим наблюдениям, Азербайджан до выборов в Нагорном Карабахе придерживался выжидательной тактики действий, но сейчас его риторика ужесточилась. Это свидетельствует о том, что события в Степанакерте стали развиваться не по предполагаемому в Баку сценарию.

На первый план, во всяком случае, на уровне словесных заявлений, выставляется фактор силы. В этой связи у Еревана может быть свой контрсценарий: обусловить в дальнейшем свое участие в переговорах исключительно участием Степанакерта, в силу чего должна возрастать роль карабахского МИД и его главы Маиляна, который, как показывает практика, уже проявил себя талантливым политиком и дипломатом, способным заявить о себе как о равноправном участнике переговоров по урегулированию. И бой уже начался. Арутюнян резко ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «силовой фактор» сегодня выходит на первый план в мире. Он заявил, что предлагаемое Баку пакетное урегулирование карабахского конфликта возможно только при одном условии — «после признания права народа Арцаха на самоопределение и принятия гарантий безопасности».

Ранее прозвучало и заявление главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна: «Сначала статус, потом всё остальное». Похоже, что в регионе назревают действительно новые события.