Джакарта, , 10:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что Индонезия готова принять участие в совместном производстве вакцины против COVID-19 вместе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем, сообщает Antara.

«АСЕАН открыта для возможности совместного производства лекарств или вакцины против COVID-19 после того, как формула будет открыта. Индонезия, в этом случае, также готова участвовать в совместном производстве», — заявил представитель МИД Индонезии Хосе Таварес.

По его словам, лучший возможный сценарий для ученых — это найти вакцины в этом году в ближайшие несколько месяцев. Наихудший сценарий, при котором вакцина не будет обнаружена, по крайней мере, до следующего года, может привести к высокой вероятности случаев заражения SARS-CoV-2 во время второй и третьей волны эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии зафиксировала высокие показатели торговли с Китаем в условиях продолжающегося кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

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