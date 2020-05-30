Москва, , 09:10 — REGNUM В Госдуме возмущены правилами предоставления страховых выплат медицинским работникам в случае их заражения новой коронавирусной инфекцией, письмо направлено на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) обратил внимание на то, что в обычном случае на получение страховых выплат медикам требуется восемь документов, а в случае COVID-19 — одиннадцать, и список может быть расширен.

«Для назначения страховой выплаты нужен факт назначения другой выплаты по постановлениям 415 или 484. Для назначения указанных выплат нужен факт непосредственного контакта с пациентом, у которого официально до контакта подтверждён диагноз! То есть, если на вызов к пациенту с подозрением на COVID-19 приезжала бригада скорой, неотложки, приходил врач поликлиники, либо сам пациент попал в дежурную больницу, а диагноз был подтверждён позже (обычная практика 5−6 дней), то в случае заболевания медработника такой случай не считается страховым!» — отметил Куринный в Facebook.

«Соответствующее обращение в адрес правительства РФ подготовлено и направлено, но сам подход и отношение к медработникам возмущает до предела!» — написал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве уточнили, что единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, то выплата будет больше.