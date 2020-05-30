Париж, , 09:09 — REGNUM Франция будет месяц председательствовать в Совете Безопасности ООН с 1 июня 2020 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми Организацией Объединенных Наций в контексте борьбы с пандемией, заседания Совета Безопасности будут по-прежнему проводиться посредством телеконференций.

Франция организует 18 июня 2020 года встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, посвященную влиянию пандемии на беженцев.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, как ожидается, будет председательствовать на министерской встрече, посвященной ситуации в Мали и регионе Сахель.

«26 июня будет 75-я годовщина подписания Устава ООН в Сан-Франциско. По этому случаю Жан-Ив Ле Дриан будет председательствовать вместе со своим немецким коллегой на министерской встрече Альянса за многосторонность. Это совещание будет посвящено реформированию глобальной архитектуры здравоохранения в целях борьбы с новыми пандемиями», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил перенести на 4 октября 2020 года референдум о независимости Новой Каледонии, первоначально запланированный на 6 сентября 2020 года.

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