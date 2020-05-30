Уфа, , 08:59 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетит Башкирию с рабочим визитом. Об этом 30 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно плану, 30 мая министр здравоохранения РФ посетит торжественную церемонию открытия нового современного инфекционного госпиталя в Уфимском районе, который построили в максимально короткие сроки.

Кроме этого, запланирован визит министра в республиканский онкологический диспансер, кардиоцентр и республиканскую клиническую детскую больницу.

Планируется, что Михаил Мурашко выступит на практической конференции, посвященной вопросам лечения онкобольных в условиях пандемии. Данное мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

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