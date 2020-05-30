Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий поручил создать президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 30 мая в пресс-службе главы государства.

Завтра, 31 мая, в Казахстане проходит День памяти жертв политических репрессий и голода. По этому случаю президент сделал обращение. Он напомнил, что памятная дата была установлена в 1997 году решением первого президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в селе Жаналык Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана открыли музей памяти жертв политических репрессий.

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