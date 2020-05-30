Киев, , 08:36 — REGNUM Украина может получить транши МВФ летом, осенью 2020 года и в 2021 году, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 мая в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы завершили переговоры с МВФ… 5 июня мы ожидаем подписание договора и получение первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма $5 млрд», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что первый транш от МВФ может поступить 5−6 июня, второй транш в размере $1,6 млрд могут предоставить осенью, а третий ($1,5 млрд) — в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Еврокомиссия одобрила выделение Украине $500 млн макрофинансовой помощи после того, как Украина выполнила все требования МВФ.

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