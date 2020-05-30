Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Публичные обсуждения выборной реформы в Грузии начнутся на будущей неделе. Об 29 мая этом сообщил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время заседания бюро парламента, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Спикер парламента сказал, что режим чрезвычайного положения отменен, и продолжается разработка и обсуждение нового законопроекта. Для профилактики распространение коронавируса обсуждать предстоящую реформу будут с привлечением телевидения.

«Из-за эпидситуации и по рекомендации представителей здравоохранения, оно пройдет в эфире «Общественного вещателя». Предварительно будут собраны вопросы и мнения граждан, затем как большинство, так и оппозиция ответят на эти вопросы», — сказал Талаквадзе. На «Общественном телевидении» сообщили, что обсуждение пройдет 4 июня.

Второе обсуждение, по словам спикера парламента, будет проводиться на Аджарском телевидении.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая партия «Грузинская мечта» уступила требованиям оппозиции и согласилась снизить количество депутатов в парламенте, избранных по мажоритарным округам. Их в ходе реформы должно стать 30 вместо 73. В то же время планируется увеличить число депутатов, избираемых по партийным спискам с 77 до 120.

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