Аль-Хасеке, , 08:13 — REGNUM Колонну гражданских автомобилей, которая двигалась по недавно открытому участку трассы М-4 в сирийском Заевфратье, сопроводили два российских вертолёта армейской авиации. Об этом 30 мая рассказал журналистам лётчик Иван Петров.

По словам Петрова, два вертолёта выполняли патрулирование вдоль трассы М-4, сопровождая гражданскую колонну. Один из вертолётов находился в голове колонны, второй — сзади. При этом периодически они менялись местами.

«От головы колонны первый вертолёт уходил вперёд, смотрел на удалении 5−10 километров обстановку на трассе, чтобы не было никаких группировок. Второй отходил назад и тоже смотрел, чтобы никакие подозрительные лица не пристраивались к колонне», — сказал лётчик.

Ранее для движения был открыт участок трассы М-4 между городами Айн-Исса и Тель-Тамр. Его длина составляет более 160 километров.