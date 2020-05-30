Париж, , 08:11 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил перенести на 4 октября 2020 года референдум о независимости Новой Каледонии, первоначально запланированный на 6 сентября 2020 года, из-за материально-технических трудностей, вызванных эпидемией COVID-19, сообщает Le Figaro.

«Чтобы гарантировать безупречную организацию референдума, премьер-министр предлагает, чтобы дата референдума о независимости Новой Каледонии, первоначально запланированная на 6 сентября 2020 года, была назначена на 4 октября 2020 года», — говорится в заявлении Матиньонского дворца.

Премьер-министр направил проект указа правительству Новой Каледонии, заморской территории Франции, расположенной в Тихом океане, для консультаций и вынесения заключения в течение пятнадцати дней.

Эдуар Филипп подчеркивает, что речь идет о том, чтобы «обеспечить безупречный характер организации референдума, чтобы его результат был неоспоримым».

«Правительство стремится к тому, чтобы общий график процесса консультаций не изменился», — обещает премьер-министр.

Напомним, первый референдум состоялся 4 ноября 2018 года. Тогда 56,7% граждан проголосовали против независимости Новой Каледонии. Если в результате референдума 2020 года граждане снова проголосуют против независимости, тогда к 2022 году можно будет провести третий референдум.